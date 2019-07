Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr brannte in der Bauerschaft Ermen ein circa 400 Quadratmeter großes Stück Waldboden. Die Flammen zerstörten Pflanzen bis etwa drei Meter Höhe. Auch Bäume wurden beschädigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Waldbodenbrand. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen ( ✆ 0 25 91/ 79 30) entgegen.