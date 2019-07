Der VdK-Ortsverband Seppenrade ist jetzt zu einer sechstägigen Urlausreise nach Österreich ins Salzburger Land gefahren. Auf der Hinfahrt stärkte sich die Gruppe in Kassel mit einem kräftigen Frühstück, heißt es im Reisebericht des VdK . Nach Ankunft in Hipping wurde im Gasthof „Schmoller“ Quartier bezogen. Von dort aus wurden mehrere Tagesfahrten unter fachkundiger Führung unternommen. Auf dem Programm standen eine Schiffsfahrt auf dem Traunsee und ein Besuch der Stadt Gmunden. Ein besonderes Erlebnis waren die Wasserspiele vor Schloss Hellbrunn und die Schlossbesichtigung. Eine Stadtführung in Salzburg und eine Dachsteintour über Filzmoos, Ramsau, Schladming, Bad Ischl und Hallstatt gehörten ebenfalls zum Programm. Mit vielen Eindrücken im Gepäck ging es dann am sechsten Tag wieder zurück nach Seppenrade.