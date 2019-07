Immer im Dienst der Leeze

Eine Generation ist seit der Gründung ins Land gegangen und damit ist die ADFC-Ortsgruppe Lüdinghausen die älteste Ortsgruppe im Kreisverband des ADFC Münsterland. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten habe sie einen festen Namen und guten Klang in und rund um die Burgenstadt, heißt es in einer Pressemitteilung. Gegründet wurde die Ortsgruppe im Jahr 1989. Damals war Lothar Kostrzewa-Kock das einzige ADFC-Mitglied in Lüdinghausen. Er wollte im ADFC aktiv mitarbeiten und nahm deshalb bei einem Fahrradaktionstag Kontakt mit dem Verband in Münster auf. Einige Zeit später traf er auf Hajo Gerdemann dem es ebenfalls ums Thema Rad ging. Gemeinsam wurde beraten, wie in Lüdinghausen eine Ortsgruppe ins Leben gerufen werden könnte.

Erste Helfer aus dem privaten Bekanntenkreis

Der erste Schritt in die Öffentlichkeit war ein Informationsabend im Kolpinghaus im April 1989. Etwa zehn Personen folgten damals der Einladung. Schon sechs Wochen später wurde eine erste Sonntagsradtour nach Davensberg unternommen. Ein festes Programm gab es aber noch nicht, jede Tour wurde in der Zeitung und per Aushang in den Fahrradgeschäften angekündigt. Die Helfer dafür musste Kostrzewa-Kock anfangs aus dem privaten Bekanntenkreis mobilisieren.

Neben den Radtouren, die den ADFC bekannt gemacht haben, wurden im Laufe der Jahre viele weitere Aktivitäten zur Förderung des Radverkehrs in der Steverstadt aufgenommen. Dazu gehören die Teilnahme an Verkehrssicherheitstagen, eine erste Radwege-Mängelkarte, Infostände, ein Radreise-Seminar, Sicherheitskurse und vieles mehr. In Gesprächen mit Stadtverwaltung und Ratsvertretern wurden Themen wie Fahrradabstellanlagen, Umlaufsperren, fahrradfreundliche Innenstadt und das Öffnen von Einbahnstraßen für den Radverkehr, in die Kommunalpolitik eingebracht.

Mit dem Angebot einer Feierabendtour am Montag ab 1995, und ab 1998 auch mittwochs stieg die Mitgliederzahl deutlich. Im Jahre 2004 wurde das 100. Mitglied begrüßt. 2010 wurde die Arbeitsgruppe Radverkehr gegründet, die sich bis heute mit aktuellen Themen zur Verbesserung des Radverkehrs in Lüdinghausen befasst. 2012 präsentierte die AG eine kartographische Übersicht aller Poller und Umlaufsperren im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung „Fahrradfreundliches Lüdinghausen“. In Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt Lüdinghausen konnten viele dieser Poller, Sperren und Mängel inzwischen radfahrfreundlich verändert werden. Auch bei der Aufnahme der Stadt Lüdinghausen in die „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“ ( AGFS ) hat der ADFC sachkundig mitgeholfen.

Aktuell 200 Mitglieder

Neuerdings gibt es regelmäßige Veranstaltungen zum Fahrsicherheitstraining für Räder und Pedelecs und auch den Fahrradunterricht an Grundschulen unterstützt die Ortsgruppe. Rund 24 Personen bilden heute den Aktivenstamm, sodass die Arbeit auf viele Schultern verteilt ist. Kostrzewa-Kock ist der Sprecher dieses Teams. Die vielfältigen Aktivitäten führten dazu, dass im Jahre 2018 das 200. Mitglied aufgenommen wurde.

Geburtstagsfest am 20. Juli

Mit einem reichhaltigen Programm für die ganze Familie feiert die ADFC-Ortsgruppe Lüdinghausen am 20. Juli am Bauhaus der Burg Lüdinghausen ihren Geburtstag. Dort startet um 14 Uhr eine Radtour für alle Interessierten „Rund um Lüdinghausen“ und zum Alpaka-Hof. Für die jungen Gäste gibt es eine Wurfbude und einen „heißen Draht“. Für alle Besucher gibt es eine kleine Ausstellung von Lastenrädern sowie Speisen- und Getränkestände. Eines der Highlights sind auch die Sternfahrten aus den benachbarten Orten im Münsterland, zu denen alle Radfreunde eingeladen sind. Gegen 16 werden die Sternfahrer vor der Burg vom ADFC Lüdinghausen und Vertretern der Stadt begrüßt, heißt es abschließend.