Die Studienreise der VHS Lüdinghausen unter der Leitung von Petra Voskuhl , führte jetzt eine Reisegruppe nach Kreta – die größte griechische Insel. Die besitzt eine einzigartige Landschaft und eine über 5000 Jahre alte Geschichte. Besichtigt wurde unter anderem die Tropfsteinhöhle Dikteon Andron und das Dorf Matala. Von zwei Standorten aus, an der Süd- und Nordküste, erkundeten die Reisenden in acht Tagen die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Insel.

Malerisches Bergdorf Argiroupoli

Besucht wurden auch das Kloster Preveli und das malerische Bergdorf Argiroupoli. Außerdem nahmen sie sich Zeit, die Hafenstadt Rethimno mit ihren venezianischen Häusern zu entdecken. In der Nähe von Rethimno besichtigten sie die Nekropole von Armeni und in Festos die Überreste des minoischen Palasts. Durch Sultaninenfelder und Weinanbaugebiete ging es in die fruchtbarste Tiefebene Kretas, die Messara. In der Inselhauptstadt Heraklion bummelten die Ausflügler durch die Fußgängerzone und besichtigten die Titus-Kirche.

Höhepunkte waren der Besuch im archäologischen Museum und der Palast von Knossos. Im Osten der Insel wanderten einige mutige Teilnehmer durch die „Schlucht der Toten“, während die Übrigen am langen Kiesstrand von Zakros im Meer badeten. Alle Reiseteilnehmer waren beeindruckt von der herzlichen Gastfreundschaft der Griechen, heißt es abschließend im Reisebericht.