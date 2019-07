Der Marktplatz ist ideal für gemeinsame Veranstaltungen – meint die Bürgerstiftung Lüdinghausen und geht daher dort mit ihrem Bürgerbrunch in die dritte Runde. Am 21. Juli (Sonntag) ist es so weit, und zwar von 9.30 bis circa 13.30 Uhr. Tische und Bänke stellt die Stiftung bereit, Tassen, Teller und Besteck muss jeder selbst mitbringen.

„Für das Frühstücksbüfett sorgen die Bäckereien Terjung und Geiping mit Backwaren aller Art sowie das Café Extrablatt mit Leckereien auf Brötchen und Brot“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung. Kaffee wird an vier Ausgabestellen zur Verfügung gestellt. Sonstige Getränke gibt es an einem Wagen der Firma Wilfried Reckers. Für eine musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgt das Duo „Männerwirtschaft“ aus Selm. Die kleinen Besucher dürfen sich auf einen Ballonkünstler, eine Hüpfburg sowie Mal- und andere Beschäftigungsangebote freuen.

Online buchbar

Tische und Bänke für je acht Personen sind bis zum 15. Juli online buchbar, aber auch für Einzelpersonen und kleine Gruppen stehen vorreservierte Tische zur Verfügung. Näheres zu den Kosten und zur Tischauswahl gibt es ebenfalls auf der Homepage der Bürgerstiftung. Direkte Buchungen sind bei LH-Marketing, Borg 4, möglich. Wer am Bürgerbrunch teilnimmt, fördert damit auch die gemeinnützigen Projekte der Stiftung, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.