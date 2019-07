Abitur – endlich geschafft

89 Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr am Gymnasium Canisianum die Abiturprüfungen erfolgreich bestanden. Nach einem Gottesdienst in der St.-Felizitas-Kirche um 9.00 Uhr findet am Samstag (6. Juli) die offizielle Entlassfeier in der Aula des Gymnasiums Canisianum ab 10.15 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Nach der Aushändigung der Abiturzeugnisse wird zu einem geselligen Sektempfang geladen. Der Abiball im Festzelt beim Einrichtungshaus Poco (Einlass ab 17 Uhr, Beginn 17.30 Uhr) stellt dann den krönenden Abschluss dieses Tages dar.

Der zentrale Abiturausschuss setzte sich in diesem Jahr aus dem Schulleiter Michael Dahmen , dem stellvertretenden Schulleiter Ulrich Schweers , dem Oberstufenkoordinator Rolf Gerdzen-Kasper sowie der betreuenden Jahrgangsstufenleiterin Pia Gelhard zusammen.

Die Leistungskurse wurden geleitet von: Biologie 1: Sigrid Dorprigter, Biologie 2: Thomas Große Ahlert; Erdkunde: Roswitha Schäfer, Pädagogik: Bettina Hermes; Englisch: Julia Selke, Geschichte: Clemens Brüggenolte (LK in Kooperation mit dem St.-Antonius-Gymnasium), Mathematik: Maria Hellmann, Deutsch: Michael Leibold, Physik: Dr. Georg Schütz (LK in Kooperation mit dem St.-Antonius-Gymnasium).