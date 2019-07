Zu einem Schwelbrand in einer Garage auf einem Hof in der Seppenrader Bauerschaft Ondrup mussten Mitglieder der Löschzüge Lüdinghausen und Seppenrade der Freiwilligen Feuerwehr am Freitag gegen 10.40 Uhr ausrücken. Die 25 Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, erklärte Einsatzleiter Frank Becker. Zur Ursache des Brandes vermochten weder er noch die Polizei vor Ort Angaben zu machen. Gelöscht wurde unter Einsatz von Atemschutzgeräten.