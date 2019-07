Entscheidung fällt erst im Rat

Den neuen Lüdinghauser Wertstoffhof wird die Stadt bauen und von einer Fremdfirma betreiben lassen. Das hatte der Bauausschuss Ende vergangenen Jahres einstimmig beschlossen und sich damit gegen den Vorschlag der Verwaltung – Bau und Betrieb aus einer Hand durch ein Privatunternehmen – ausgesprochen. Eine erste Vorplanung für den Bau einer solchen Einrichtung stellte Thomas Bergedieck von der beauftragten Ingenieurgesellschaft pbo am Donnerstagabend im Bauausschuss vor.

Entstehen soll der Wertstoffhof auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpe. „Unsere Planungen basieren auf Abfallmengen, die 25 Prozent über den derzeitigen liegen“, erläuterte der Ingenieur. Die Container für Sperrmüll, Grünabfälle und andere häufig angelieferte Abfälle sollen über eine Rampe angefahren werden. Seitlich stehen Parkboxen für neun Pkw zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine Spur für maximal drei Autos mit Anhängern. Über eine Durchfahrtsspur fließt der Verkehr von der Rampe wieder ab. „Die Container lassen sich über seitliche Laufstege relativ leicht von oben befüllen“, erläuterte Bergedieck. Für andere Abfallarten wie alte Elektrogeräte, die vor Wasser geschützt werden müssen, stehen ebenerdige Container zur Verfügung. „Altkleider- und Glascontainer werden so platziert, dass sie auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar sind“, so der Ingenieur.

Er hatte noch eine zweite Planungsvariante parat, bei der die häufig frequentierten Container für Sperrmüll, Grün- und ähnliche Abfälle in einer Art „Sägezahnmuster“ angeordnet werden. „Sie müssen dann rückwärts angefahren werden, was dazu führt, dass sich die Anlieferer oftmals gegenseitig blockieren“, so die Einschätzung des Fachmanns. Er empfahl daher die erste Variante mit den seitlich angeordneten Parkboxen. „Das funktioniert im Wertstoffhof der Stadt Aachen ohne Probleme“, betonte er.

Die reinen Baukosten schätzte Bergedieck auf rund 1,34 Millionen Euro. Da die kalkulierten Mülllagermengen die Schwellenwerte für einen Bauantrag überschreiten, ist ein Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlich. Als Zeitrahmen kalkulierte Bergedieck bis Ende dieses Jahres mit der Entwicklungs- und Genehmigungsplanung. Circa vier Monate würden anschließend bis zur Genehmigung – „für die bin ich zuversichtlich“ (Bergedieck) – ins Land gehen. In etwa einem Jahr könnte dann Baubeginn und Anfang 2021 die Inbetriebnahme des Wertstoffhofes sein.

Das Thema Zeit erwies sich als Knackpunkt in der Diskussion des Bauausschusses. Denn: Da die Politiker die Vorplanung an dem Abend erstmals sahen, fühlten sie sich – bis auf die CDU-Fraktion – nicht in der Lage, unmittelbar zu entscheiden, ob auf der Grundlage weiter geplant werden soll. „Ich bitte um Verständnis, dass wir ein so gravierendes Thema zunächst in den Fraktionen beraten wollen. Es müsste doch möglich sein, dass die beauftragten Büros ihre Präsentationen etwas eher zur Verfügung stellen“, warb beispielsweise Susanne Wischnewski (UWG) um Verständnis. „Ich kann dieses Ansinnen nachvollziehen, allerdings unterliegen wir hier immensen Zwängen. Der Vertrag für den bisherigen Wertstoffhof läuft zum 31. März 2021 aus“, machte Bürgermeister Richard Borgmann deutlich. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder votierte schließlich dafür, in der Ratssitzung am Donnerstag (11. Juli) zu entscheiden, ob es auf der Grundlage der Vorplanung des Büros pbo weitergehen soll.