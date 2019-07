Der Bauausschuss hat am Donnerstagabend grünes Licht für die Pläne zur Entschärfung der Verkehrssituation an der Janackerstiege im Bereich des Kindergartens St. Elisabeth, des Bürofachgeschäfts Höcke und der Post-Agentur gegeben. Dort teilen sich Eltern, die ihren Nachwuchs in die Kita bringen oder abholen, Kinder, die zur Ostwallschule gehen, Kunden des Geschäfts sowie weitere Fahrradfahrer und Fußgänger den viel zu engen Weg. Rolf Suhre vom Ingenieurbüro nts stellte im Ausschuss die künftige Gestaltung vor.

Geparkt werden darf dann nur noch auf den neuen Stellplätzen, die vor der Kita auf einem Teil des einstigen Friedhofs der Pfarrgemeinde St. Felizitas entstehen, sowie auf dem Kundenparkplatz der Firma Höcke hinter deren Gebäude. „Die seitlichen Stellplätze vor dem Kindergarten und dem Geschäft fallen weg“, kündigte Suhre an. Dort dürfe dann nur noch die Anlieferung erfolgen.

An dem Punkt hakte Heinrich Horstmann (CDU) ein: „Ich halte es für zu gefährlich, wenn der Anliefererverkehr dann rückwärts wieder rausfahren muss.“ Ein Einwand, den sein Fraktionskollege und Ausschussvorsitzende Thomas Suttrup mit den Worten entkräftete: „Dennoch ergibt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation.“

Dirk Havermeier (SPD) kritisierte die Breite der neuen Parkplätze von 2,70 Meter. „Damit subventionieren wir SUVs und andere übertrieben große Fahrzeuge“, so der Sozialdemokrat. Zudem regte er an, an der Einmündung Janackerstiege/Mühlenstraße Piktogramme oder andere Hinweise anzubringen, damit die Autofahrer auf die vielen Kindergarten- und Schulkinder in dem Bereich aufmerksam werden. „Das nehmen wir in die Planungen mit auf“, kündigte Bürgermeister Richard Borgmann an.