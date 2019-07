Im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) wird der Bereich zwischen der Villa Westerholt, in der die Musikschule untergebracht ist, und der Unterführung an der B 58 in Höhe des Gymnasiums Canisianum umgestaltet – zu einem „Park der Generationen“ ( WN berichteten). Dabei sind auch zwei neue Brücken vorgesehen. Eine in Höhe des Cani zum Gelände des St.-Marien-Hospitals, die andere von der Felizitasstiege zur Villa Westerholt. Die bestehende Brücke ist so weit in die Jahre gekommen, dass sie in absehbarer Zeit ohnehin ersetzt werden muss. Die Pläne dafür stellte Dr. Henning Klöckner am Donnerstagabend im Bauausschuss vor.

„Es werden zwei filigrane, schlanke und schlichte Brücken“, kündigte er an. Beide stehen auf V-förmigen Stützen im Wasser und haben Handläufe aus Pagholz. Ein Kunstharzpressholz, das nicht splittert, frei von Tropenholz und sehr dauerhaft ist, wie Klöckner betonte. Beide Brücken sind jeweils 3,50 Meter breit. Das Exem­plar, das von der Felizitasstiege über die Stever zur Villa Westerholt führt, fällt jedoch deutlich kürzer aus als das am Cani. Klöckner: „Dort muss ein wesentlicher breiterer Bereich überbrückt werden.“

Auf Nachfrage von Susanne Wischnewski (UWG) erläuterte er, dass das Gefälle mit etwas mehr als zwei Prozent sehr gering sei. Wilhelm Wagner (FDP) und Dirk Havermeier (SPD) hakten nach, ob es aufgrund von Treibgut sinnvoll sei, die Stützen in der Stever zu platzieren. „Das ist hydraulisch geprüft worden und stellt kein Problem dar. Andernfalls müsste das Gelände angehoben werden, was deutlich teurer würde“, so Klöckner. In der jetzt vorgestellten Form kosten beide Brücken zusammen 820 000 Euro. Die Stadt will dafür Fördermittel beantragen. Die Unterlagen dafür müssen bis Ende September bei der Bezirksregierung sein.

Wilhelm Kortmann (Grüne) beantragte eine Vertagung der Entscheidung auf die Ratssitzung am Donnerstag (11. Juli), da die Fraktionen die Pläne erst in der Bauausschusssitzung gesehen haben. „Wir müssen in diesem Ausschuss aber auch mal etwas entscheiden können. Ansonsten brauchen wir nur noch Ratssitzungen“, kritisierte der Vorsitzende Thomas Suttrup. Bei zwei Enthaltungen votierte der Bauausschuss schließlich für eine Vertagung.