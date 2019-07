Daniel Bose ist treffsicher

Gegen 17 Uhr wurde es beim Vogelschießen der dritten Kompanie Emkum /Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft am Sonntag spannend: Zusammen mit Heinrich Masling, Stefan Tüns, Ferdinand Muhle , Berthold Große Entrup und Mark Helmig war auch Daniel Bose im Rennen. Um kurz nach 17 Uhr verpasste er dem Vogel den 272. und finalen Schuss.

Seine Schützenbrüder trugen Bose, der zudem am Sonntag seinen 28. Geburtstag feierte, durch die jubelnde Menge. Zusammen mit seiner neuen Königin Laura Niewind lösen die beiden die bisherigen Regenten Fabian Rips und Jacqueline Wiedenlübbert ab. Die neuen Ehrendamen, die gemeinsam mit dem Königspaar kurz darauf bei der Proklamation inthronisiert wurden, sind Lea Bohr und Marie Schulze Brandhoff.

Schützenfest in Seppenrade 1/67 Die dritte Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft hat ein neues Königspaar: Daniel Bose und Laura Niewind. Foto: Arno Wolf Fischer

Die dritte Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft hat ein neues Königspaar: Daniel Bose und Laura Niewind. Foto: Arno Wolf Fischer

Die dritte Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft hat ein neues Königspaar: Daniel Bose und Laura Niewind. Foto: Arno Wolf Fischer

Die dritte Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft hat ein neues Königspaar: Daniel Bose und Laura Niewind. Im Folgenden weitere Impressionen des Schützenfestes. Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Arno Wolf Fischer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

Schützenfest der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Foto: Michael Beer

„Was wäre der Thron ohne die Familie, Freunde und Nachbarn, die uns in den vier Jahren unserer Regentschaft immer unterstützt haben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Freundin Anna und der gesamten dritten Kompanie“, hatte der scheidende König Fabian Rips in seiner Abschiedsrede im Vorfeld des Vogelschießens vor dem versammelten Bataillon betont. Zum letzten Mal fuhr der König mit Königin Jaqueline Wiedenlübbert und den Ehrendamen Nicole Wienhölter und Katharina Muhle in einer Kutsche beim großem Umzug mit und wurde anschließend mit einem Fahnenschlag feierlich verabschiedet. Die letzte Amtshandlung des Throns war die Eröffnung des Vogelschießen.

Passend zum großen Antreten am Sonntagmittag kam die Sonne hervor. Der Regen am Vorabend hatte dafür gesorgt, dass es nicht so staubte und die Temperaturen wesentlich angenehmer waren. Viele Gäste säumten die Festwiese auf dem Hof Hülsmann, als das gesamte Bataillon der St.-Johanni-Schützenbruderschaft mit mehreren hundert Schützen antrat. Es bot sich ein imposantes Bild, als sich der Umzug, musikalisch vom Spielmannszug „Klingendes Spiel“ und den Dorfmusikanten begleitet, in Bewegung setzte. Mit dabei auch die „Minijäger“, die Zukunft der Emkumer und Reckelsumer Schützen.

„ Die Stimmung im Festzelt war richtig gut. Die Stimmung im Festzelt war richtig gut. “ Ferdinand Muhle

Eröffnet wurden die Festtage mit der großen Generalprobe am Freitagabend. „Die Stimmung im Festzelt war richtig gut“, zeigte sich der Vorsitzende der dritten Kompanie, Ferdinand Muhle, mit dem Auftakt zufrieden. In einem Gottesdienst wurde am Samstag den lebenden und verstorbenen Mitgliedern der dritten Kompanie Emkum/Reckelsum gedacht, und anschließend ein Kranz am Ehrenmal niedergelegt.

Das neue Königspaar ließ sich beim Festball mit der Gruppe „2Night“ am Sonntagabend feiern.