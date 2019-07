Zur Einstimmung auf das anstehende Schützenfest am Wochenende (12. bis 14. Juli) führte der Schützenverein Elvert jetzt seine Generalprobe durch. Als besonders treffsicher erwies sich dabei der neue Klotzkönig Kevin Schröer mit dem 155. Schuss.

Am Freitag (12. Juli) treten die Schützen um 18 Uhr auf dem Hof Kalmon (Elvert 35) an. Nach der Verabschiedung des scheidenden Königspaares mit Fahnenschlag werden beim Vogelschießen die Nachfolger für Ludger Möllers und Waltraud Kock ermittelt, schreibt der Verein in einem Pressetext.

Frühschoppen mit Ehrungen

Die Messe findet am Samstag (13. Juli) um 17 Uhr am Ehrenmal (Elverter Eck) statt. Nach dem Marsch zur Festhalle wird das neue Königspaar geehrt. Anschließend wird ab 19.30 Uhr der Königsball mit der Band „Törn On!“ gefeiert. Zum Abschluss laden die Elverter am Sonntag (14. Juli) ab 11 Uhr zum Frühschoppen ein. Neben Ehrungen und anderen Programmpunkten stehen für die Kinder eine Hüpfburg und Spielgeräte bereit.