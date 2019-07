Der Bestand der Bäume an der Kastanienalle im Rosendorf ist wegen des Alleecharakters im Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes geschützt – eigentlich. Die Stadt Lüdinghausen beabsichtigt diese Bäume – neben 25 Kastanien auch eine Handvoll Eichen und Birken – zu fällen. Der Grund: Im Zuge der inzwischen fertiggestellten Wohngebiete in der Nachbarschaft sollen in dem Bereich die Straße und die Gehwege ausgebaut werden.

Straße und Gehwege ausbauen

Mit einer Aufhebung des Fällverbotes beschäftigt sich am Mittwoch (10. Juli) der Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld. Dort hat die Stadt einen entsprechenden Antrag gestellt. Dem Gremium, das dieses Anliegen auch negativ bescheiden kann, gehören neben Vertretern verschiedener Naturschutzverbände auch Landwirte sowie unter anderem je ein Waldbauer, ein Jäger und ein Imker an, erläuterte auf WN-Anfrage Christoph Steinhoff , der Leiter der unteren Naturschutzbehörde in Coesfeld. Der Beirat habe sich bereits im Mai vor Ort ein Bild von der Situation gemacht, erklärte er.

Für die Stadt Lüdinghausen hat der Umweltbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg deren Anliegen dem Beirat schriftlich begründet. Gegenüber den WN sagte er am Montag, dass ein Gutachter inzwischen bei der Hälfte der Kastanien „Anzeichen für einen Pseudomonasbefall festgestellt hat“. Das Bakterium führe mittelfristig zum Sterben der Bäume. „Bislang gibt es keine Mittel, die Bäume zu schützen“, betonte Steenweg. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Bäume im Zuge der Straßenbauarbeiten weiter in Mitleidenschaft gezogen würden.

Gutachten erstellt

Und so sei es aus Sicht der Stadt auch aus Gründen der Nachhaltigkeit sinnvoll, nach dem Ausbau von Straße und Gehwegen neue Bäume anzupflanzen. Dabei verwies er ausdrücklich auf deutschlandweit andere Kommunen, in denen Kastanien von den Bakterien befallen waren und die gleichfalls mit dem Fällen der Bäume reagiert hätten. Als neue Anpflanzung habe die Stadt zunächst Hopfenlinden ins Auge gefasst. „Aber darauf sind wir nicht festgelegt“, sagte Steenweg. So kämen auch Winterlinden in Betracht. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sollten das Bäume sein, die Trockenperioden überstehen.

Verfahren erscheint „merkwürdig“

Gegen das Vorhaben der Stadt regt sich allerdings bereits Widerstand. Ein Anlieger aus dem Wohngebiet bezeichnete das Vorgehen der Stadt gegenüber den WN als „rechtswidrig“. Das ganze Verfahren sei „merkwürdig“, was er auch in einem Schreiben an den Landrat des Kreises bekundet habe. Es gebe sicher Möglichkeiten, den vorhandenen Baumbestand in die Straßenplanung einzubinden.

Wie das Anliegen der Stadt am Mittwoch vom Beirat der unteren Naturschutzbehörde beurteilt werde, vermag Steinhoff nicht abzusehen. Er sagte nur: „Ich bin selber gespannt, wie die Entscheidung ausfällt.“