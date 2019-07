Lob für das Engagement

In einer Feierstunde erhielt die Technik-AG des St.-Antonius-Gymnasiums jetzt für ihr soziales Engagement zugunsten der Schulgemeinschaft vom Förderverein den Preis „Anton“ verliehen. Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt führte Matthias Reiche , der Vorsitzende des Fördervereins, aus, warum der Förderverein in Zukunft jährlich den „Anton“ vergeben wird, teilt die Schule mit.

Viele Schüler setzten sich für die Schulgemeinschaft in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Projekten ein. Diesen Einsatz, ohne den die Gesellschaft und auch die Schulgemeinschaft nicht funktionieren könne, zu sehen, anzuerkennen und zu würdigen, sei ein wichtiges Anliegen des Fördervereins. Die Preissumme habe sich für den Vorstand des Fördervereins im Zusammenhang mit dem Namenspatron der Schule ergeben. Reiche wies darauf hin, dass Antonius von Padua ein Jahr nach seinem Tod 1232 heiliggesprochen worden sei. Dieses Jahr habe der Förderverein in der Diskussion um die Preissumme – 123,20 Euro – zur Grundlage genommen.

Einsatz auch beim Werkstatt-Café

Bevor es zur eigentlichen Ehrung der Preisträger kam, skizzierte Frank Zienow , der neben den Schülern Tobias Even und Darius Hemshorn (beide Klasse 9) die AG leitet, in seiner Laudatio das Engagement und den vielfältigen Einsatz der Schüler der Aula-Technik-AG. Ihre Motivation sei, zu wissen, wie Dinge funktionieren und angewandt werden. Zienow betonte, dass die Technik-AG sich jede Woche trifft und ein großes Betätigungsfeld von der Licht-, Ton-, Bühnen-, Projektions- und Belüftungstechnik in der Aula bis zur Wartung und Reparatur der OHPs hat. Darüber hinaus würden sich die Schüler der AG auch außerhalb der Schule im monatlichen Werkstatt-Café des Vereins „Bürger für Bürger“ in der Familienbildungsstätte engagieren. Für die Schulgemeinde seien Veranstaltungen in der Aula ohne die zuverlässige Technik-AG kaum noch vorstellbar. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft verbrächten die Abende häufig am Mischpult der Aula.

Pionierarbeit durch Leon Bongartz

Zienow unterstrich dabei, dass gerade der Aufbau und die heutige Betreuung der Aula-Technik ohne Leon Bongartz, einen ehemaligen Schüler, und seine Pionierarbeit nicht möglich gewesen wäre. Bongartz stehe auch heute noch als ehemaliger Schüler vielfach den Schülern der Technik-AG mit Rat und Tat zur Verfügung.

Die Auszeichnung der Technik-AG wurde durch musikalische Darbietungen gestaltet. Lotte Groß Hartmann und Paula Flacke (Klasse 6e) und Tim Littau (Klasse 6b) stellten ihre Talente unter Beweis und wurden für ihren Einsatz mit viel Applaus bedacht, heißt es abschließend.