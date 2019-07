Mit dem dritten Teil endete für die Klasse 4a der Ostwallschule jetzt die von Marco Hoffmann initiierte Ausbildung mit dem Thema Wiederbelebung und Bedienen eines automatischen Defibrillators (AED). Hoffmann ist nicht nur Vater eines Kindes der Klasse, sondern selbst Notarzt und Feuerwehrmann. Bereits im zweiten Schuljahr hatten die Kinder durch die ersten Unterrichtsstunden mit Grundlagen der Ersten Hilfe – zum Beispiel beim realen Wählen und Abgeben eines Notrufes, der Versorgung eines simulierten Radunfalls und der Demo zum Tragen eines Schutzhelms – mit der Schulung begonnen.

Gemäß des nationalen Ausbildungscurriculums des German Resuscitation Councils durften die Schüler nach kurzer Einführung in den Hintergrund der auslösenden Erkrankungen und der Kreislaufsituation des Menschen „ran an die Puppen“. Mit viel Interesse, Ernsthaftigkeit und Spaß wurde reanimiert und der Defi benutzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zertifikate an die Schüler verteilt

Zum Abschluss erhielten die Schüler das offizielle Zertifikat und haben auch anhand des Videos des Weltrekordes aus Münster, wo 2013 fast 12 000 Schüler gleichzeitig Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt haben, gesehen, dass es richtig und zwingend notwendig ist, sich früh damit zu beschäftigen. Denn 70 Prozent der Herz-Kreislaufstillstände finden im häuslichen Umfeld statt.

Die Ausbildung „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ soll mit Grundlage der Ersten Hilfe ab dem kommenden Schuljahr für die zweiten bis vierten Jahrgänge in der Ostwallschule fester Bestandteil werden. Hoffmann hob abschließend die offene Mitwirkung und den Spaß der Schüler während der Unterrichtsstunden hervor und freute sich über die tatkräftige Unterstützung der Schul- und Klassenleitung bei dem Pilotprojekt.