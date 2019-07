Hautnah erlebten Mitglieder der Senioren-Union jetzt die Landwirtschaft. Elisabeth und Hubert Farwick hatten zu diesem Thema auf ihren Hof in der Bauerschaft Berenbrock eingeladen. Als Gast referierte Bürgermeister Richard Borgmann über die anstehenden Herausforderungen, denen sich die Stadt stellen muss.

Zuvor dankte Anton Holz als Vorsitzender der Senioren-Union dem Ehepaar Farwick für die Einladung und gratulierte mit einem Geschenk nachträglich zur Goldenen Hochzeit, die das Paar am Wochenende gefeiert hatte. Auf der Tenne waren die Tische zum Kaffee mit Kuchen gedeckt, während die Schwalben ihre Jungen in den Nestern fütterten.

„Wir benötigen zwei neue Kindergärten mit zwei Gruppen in Seppenrade und vier in Lüdinghausen, investieren rund 14 Millionen Euro in die Schullandschaft, der Sozialbereich benötigt riesige Summen, um Standards zu erfüllen. Und dann sind kaum qualifizierte Mitarbeiter für die Verwaltung zu bekommen“, erläuterte Borgmann. Hubert Farwick, viele Jahre selbst im Rat, stellte zunächst Familie und Hofgeschichte („Der Hof ist älter als die Stadt“) vor. „Die Schweinezucht ist unser Hauptgeschäft. Das zweite Standbein bildet der Ackerbau“, berichtete Hubert Farwick, der den Familienbetrieb an seinen Sohn Dirk übergeben hat. Doch sein Rat und seine Hilfe seien bei der jungen Generation immer noch gefragt. Der Druck der großen Player im Lebensmittelmarkt, die Agrarwende, die Kastration der Ferkel – „Deutschland schießt bei dieser Frage gegenüber den Nachbarn übers Ziel hinaus. Wir haben keine politische Grundlage“, so Dirk Farwick –, die Düngeverordnung, die Massentierhaltung oder das Reizwort Glyphosat – „Dieses Mittel ist in unserer Wasserkooperation in den letzten 30 Jahren nicht einmal nachgewiesen worden“, so Holz – waren weitere Themen, die Vater und Sohn Farwick ungeschminkt ansprachen, bevor der Nachmittag mit einer kleinen Hofbesichtigung endete.