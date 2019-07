Fast einstimmig: Nicht mit uns . . .

„Ich bin kein Fan von vielen Siegeln. Aber dieses Siegel musste einfach sein.“ Schülersprecherin Ria Offermann brachte am Mittwochvormittag die Meinung fast aller Mädchen und Jungen an der Sekundarschule auf den Punkt. In einer Abstimmung hatten sich rund 95 Prozent der Schüler, Lehrer und weiterer Schulmitarbeiter dafür ausgesprochen, sich als „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ zertifizieren zu lassen. Nun war es so weit: Lydia Kerkfeld vom bundesweiten Netzwerk Schule ohne Rassismus überreichte Offermann das Siegel.

Angefangen habe alles vor zwei Jahren, als ein Schüler einen anderen rassistisch beleidigt habe, so Stephanie Frenster , Projektleiterin an der Sekundarschule. Als der Vorfall dann im Unterricht thematisiert worden sei, habe ein Schüler gefragt, warum man nicht, wie die benachbarte Realschule, als „Schule ohne Rassismus“ ausgezeichnet werden könne?

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 1/9 Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Sekundarschule Lüdinghausen erhält Siegel als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ Foto: Christian Besse

Gesagt, getan: Mit Videos, Statements von Schulleitern und Lehrern, Gesprächsaustausch im Pausencafé und Werbung am Tag der offenen Tür bereitete die Schülervertretung die Abstimmung vor, die dann mehr als deutlich ausfiel.

Das freute am Mittwoch auch Bürgermeister Richard Borgmann. Die Sekundarschule ist die fünfte und letzte weiterführende Schule in Lüdinghausen, die das Zertifikat erhalten hat. „Was sich in den sozialen Medien teilweise abspielt, kann uns nicht egal sein“, so das Stadtoberhaupt zu den fast 600 Sekundarschülern, die sich auf der Tribüne des Westfalenrings verteilt hatten. „Ihr macht heute deutlich: ,Nicht mit uns . . .‘“

Ähnlich sieht es Schulleiter Mathias Pellmann: „Die Sekundarschule ist eine Schule für alle. Das heißt nicht, dass wir alle gleich sind, aber dass wir alle gleich viel wert sind.“

Das Zertifikat ist aber nicht das Ende, sondern der Beginn eines Prozesses. Die Sekundarschule hat sich mit der Verleihung verpflichtet, jährlich eine Aktion gegen Rassismus und Ausgrenzung auf die Beine zu stellen. Unterstützt wird sie dabei von Karin Schnaase-Beermann, die die Patenschaft für diese Aktionen übernommen hat. „Es macht mich stolz, dass ihr mich als Patin ausgewählt habt“, so die ehemalige Badminton-Nationalspielerin aus den Reihen von Union Lüdinghausen. „Ich werde für jeden von euch ein offenes Ohr haben.“