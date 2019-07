„Es ist ein stilles und bescheidenes, aber dennoch sehr wirksames Projekt“, sagt Helga Laurenz , Leiterin der Fachschule für Sozialpädagogik am RvW-Berufskolleg. Seit 2012 hospitieren Fachschülerinnen für jeweils ein halbes Jahr am Kindergarten St. Ludger, seit einigen Jahren auch am Kindergarten St. Elisabeth. Ihre Aufgabe: den Vorschulkindern beim Erlernen der Sprache zu helfen. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Lions und vom Rotary Club in Lüdinghausen sowie von der Kirchengemeinde St. Felizitas, gleichzeitig Trägerin der beiden Kindergärten.

Nun haben wieder neun Fachschülerinnen ihre Hos­pitanzen beendet. Einmal wöchentlich haben sie die kleinen Mädchen und Jungen für je eine Stunde betreut, haben ihnen – spielerisch und unterstützt von Stoffpinguin „Carlo“ – Wörter und Grammatik nähergebracht. „Ludgers und Ellis lustige Wörterwerkstatt“, heißt die Sprachförderung in Bezug auf die Namen der beiden Kindergärten.

„Das ist eine echte Win-Win-Situation“, so Laurenz über das Projekt, das den Kindern, vor allem dem Nachwuchs von Migranten, die Sprache näherbringt, die Kindergarten-Erzieherinnen entlastet und den Fachschülerinnen erste Praxiserfahrungen vermittelt. „Das ist ein Projekt, das eigentlich nur Gewinner hat“, pflichtet Michael Richter vom Rotary Club bei.

„Kommunikation ist der Schlüssel zum gesellschaftlichen Zusammenleben und zur Integration“, ergänzt Manfred Pape vom Lions Club. Tatsächlich war das Projekt ursprünglich ausschließlich auf die Kinder von Migranten ausgelegt, bevor die Macher – Geldgeber, Fachschule und Kindergarten St. Ludger – vor der erstmaligen Umsetzung umschwenkten und alle Kindergartenkinder in die Förderung miteinbezogen, damit Migrantenkinder und der Nachwuchs deutschsprachiger Eltern in der Gruppe gemeinsam lernen können – im Sinne echter Integration.

Und das Projekt geht weiter. Für die nächste Auflage haben bereits 18 Fachschülerinnen ihr Interesse angemeldet. Vielleicht würde sogar ein dritter Kindergarten miteinbezogen, so Laurenz. Auch Lions und Rotary Club wollen ihre finanzielle Unterstützung auf jeden Fall aufrechterhalten.

Nur eines ändert sich: Die Mädchen und Jungen, die auch im kommenden Jahr noch einen der beiden Kindergärten besuchen, werden sich auf jeden Fall an neue Spracherzieherinnen gewöhnen müssen. Sie werden ihr drittes Ausbildungsjahr mit einem Berufspraktikum angehen. Ihre Hospitanzzertifikate erhalten haben Lara Brüger, Jana Bünder, Anna Feldmann, Anita Graf, Jana Kortenstedde, Laura Närmann, Lisa Pöttker, Inessa Tschekien und Jara Schwenke.