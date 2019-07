Die Sommerferien stehen vor der Tür – Zeit für die Reihe „Mittwochs in . . .“: Am 17. Juli fällt der Startschuss für die siebte Auflage des Veranstaltungsreigens von Wilfried Reckers . „Am Gesamtkonzept ändert sich gegenüber den Vorjahren nichts“, so Reckers im Gespräch mit den WN . Die Top-40-Band „Butta bei de Fische“, die am 24. Juli in der Borg gastiert, ist für ihn so etwas wie das Motto des Musiksommers 2019: „Lüdinghausen macht mal ,Butta bei de Fische‘“, sagte Reckers. Zum Auftakt am 17. Juli ist die Band „Clay Factory“ live zu erleben, am 31. Juli ist es „Changed-Musik-Duo“, am 7. August sind es „Die Zwei“, „Légère“ aus Lüdinghausen hat am 14. August ein Heimspiel, „Soulbossa“ ist am 28. August am Start, und DJ „Summer Beats“ setzt den Schlusspunkt am 4. September.

Start immer um 19 Uhr

Start ist immer um 19 Uhr, Ausklang gegen 22 Uhr. „Und der Eintritt ist wie immer frei“, betonte der Organisator. Die Bands spielen in diesem Jahr erstmals alle vor der Bühne direkt am Wasser. „Aus Umweltschutzgründen stellen wir am Imbisswagen auf Porzellan um und servieren Pommes-Currywurst auf Tellern mit Mehrwegbesteck“, hob Reckers hervor.

Einen Ortswechsel gibt es am 21. August: Dann findet „Mittwochs in . . .“ auf dem Marktplatz statt, denn an dem Tag präsentiert die Firma Kostenbader eine Modenschau. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. „An dem Abend nehmen wir zehn Euro Eintritt, der jedoch mit dem Verzehr verrechnet wird“, so Reckers.