Neuauflage ist fest geplant

„Schlager ist wieder in“, war sich Dimitrios Athanasiou am Freitagabend sicher, und auch Jan Prohaszka erklärte: „Das Konzept ist im letzten Jahr schon aufgegangen und man merkt, dass da in Lüdinghausen etwas gefehlt hat.“ Die Resonanz gab den beiden Organisatoren des Schlager-Open-Airs schließlich Recht. Trotz des nahezu herbstlich anmutenden Wetters strömten zahlreiche Schlagerfans zur zweiten Auflage des Festivals am Klutensee, um mit lokalen Künstlern und Schlagerstars zu feiern.

Der Mix aus regionalen Künstlern und weithin bekannten Künstlern gehört dabei fest zum Konzept der Veranstaltung. Durch das Programm führten die beiden lokalen DJs „Dennis Disco“ und „Ich der Max“, bevor um kurz nach 20 Uhr mit der Ascheberger Sängerin Sabrina Gausmann der erste Auftritt anstand. Gegen 21 Uhr folgte der Sänger „PAT“, der unter anderem mit seinem Hit „Wenn du das bist“ für ausgelassene Stimmung sorgte und sogar von einem lokalen Fanclub bejubelt wurde.

Regenponchos nicht gebraucht

„Wir sind für den Regen gewappnet“, kündigte Jan Prohaszka zu Beginn der Veranstaltung an, da das Team neben zusätzlichen Unterstellmöglichkeiten auch 1000 Regenponchos organisiert hatte, von denen die ersten 300 kostenlos am Eingang verteilt wurden. Ab 22 Uhr blieb es dann aber trocken, sodass die Zuschauer ohne Schirme und Ponchos den Auftritt der Sängerin „Vroni“ genießen konnten, der es durch ihre Erfahrung am Ballermann gelang die Stimmung auf Hochtouren zu bringen.

Highlight des Abends war schließlich die Show von Schlagerstar Norman Langen gegen 23 Uhr, bei der die Veranstalter in Sachen Effekte alle Register zogen. Begeistert wurde bei seinen Hits wie „Pures Gold“ und „Yolanda“ mitgesungen, bevor man die Schlagernacht mit den beiden lokalen DJs ausklingen ließ. Das Publikum kam dabei aus der ganzen Region und deckte alle Altersklassen ab. „Meine Tochter und ihre Freundinnen sind auch da. Es ist toll, dass es eine Veranstaltung gibt, die für uns alle interessant ist“, freute sich eine Besucherin aus Dülmen.

Norman Langen singt über „Pures Gold“

Schlager-Festival und Klutensee-Festival in Lüdinghausen 1/34 „Schlager sind in“, waren sich die Veranstalter des Schlager-Festivals am Freitagabend mit ihren vielen Besuchern am Klutensee in Lüdinghausen einig. Foto: Arno Wolf Fischer

Durchweg positiv fiel schließlich das Fazit von Prohaszka aus: „Ich hätte nie gedacht, dass bei diesem Wetter so viele Leute kommen. Der Abend hat wieder gezeigt, dass Schlager in Lüdinghausen super angenommen wird.“ Angesichts dieses Erfolges gibt es für die beiden Organisatoren auf die Frage nach einer Wiederholung im nächsten Jahr nur eine Antwort: „Auf jeden Fall.“ Dasselbe gilt für das Klutensee-Festival, das am Samstag über die Bühne ging. Dabei gaben sich Akteure wie Watermät aus Frankreich, die Hamburger „The Disco Boys“ sowie die DJs Salvuccio alias Salvatore Mancuso und „ DEEJP“ und „Green Monkeys“ (Münster) die musikalische Klinke in die Hand.