In der Ferienzeit vom 15. Juli bis 27. August bietet das Klutensee-Bad ein buntes Ferienprogramm an. Ob Schnuppertauchen, Meerjungfrauenschwimmen, Wasserlaufball, Stand-Up-Paddling, Unterwasser-Scooter oder verschiedene Wettbewerbe, dem Spaß für die Kinder sind keine Grenzen gesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während der gesamten Ferien verwandelt sich die Wasserfläche in einen großen Wasserspielplatz. Ein riesiger schwimmender Hindernisparcours ist dort Ferienende aufgebaut. Der Spinner will vom 29. Juli bis 27. August die ganze Familie begeistern. Am 7. August findet wieder das Schnuppertauchen für alle Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren statt. Dazu ist eine Voranmeldung erforderlich. Bernd Mevenkamp leitet dieses Angebot und macht darauf aufmerksam, dass Eltern ein Formular – an der Rezeption erhältlich – ausfüllen müssen, dass die Gesundheit des Kindes bescheinigt.

Klein und Groß haben montags von 11 bis 18 Uhr die Möglichkeit, das Paddeln auf einem Surfbrett auszuprobieren. Es ist nicht ganz so einfach, sich immer auf dem Brett zu halten, heißt es weiter Beim Stand-Up-Paddling sind viel Gleichgewicht, aber auch Kraft gefordert. Beim Meerjungfrauenschwimmen haben Kinder jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, wie „Arielle, die Meerjungfrau“ zu schwimmen und zu tauchen. Einmal unter Wasser ohne große Anstrengung schwerelos dahingleiten oder sich über Wasser durchs Becken ziehen lassen. Immer freitags von 14 bis 16 Uhr besteht die Möglichkeit den Unterwasser-Scooter auszuprobieren.

Noch mehr Aktivität bieten unsere Sprungwettbewerbe oder unser Fasttrack-Wettlauf mittwochs um 14 Uhr. Aber auch die Erwachsenen kommen bei uns nicht zu kurz. Hier bietet das Klutensee-Bad wieder eine morgendliche kostenlose Wassergymnastik um 10.15 Uhr an. Weitere Infos zum Ferienprogramm gibt es auf der Homepage.