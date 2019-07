Zurück in die 20er Jahre geht es beim Sommerfestival des KAKTuS Kulturforums, wenn es am Freitag (19. Juli) heißt „Schöne Welt, du gingst in Fransen“. Die bunte Kulissenwelt der Cabarets und Varietés, mondäne Etablissements, verrauchte Bistros, Metropolen und Provinznester: eine kleine Tingeltangeltruppe, bestehend aus einem Saxofon-Quartett und einer Schauspielerin, hat schon überall auf den Brettern gestanden und kommt nun auch nach Lüdinghausen. „Ein ungebrochener Lebensmut hält die Truppe aufrecht – bis zu jenem Schwarzen Freitag, der den Auftakt bildet zu einer weltweiten Wirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit ist die Folge, viele Theater schließen . . . Geschichten voller Sehnsucht und Witz, Charleston und verrutschter Schminke, von materieller Not und Liebeskummer“, heißt es in einer Ankündigung des KAKTuS.

Stücke von den Comedian Harmonists

Das Wunderhorn-Quartett sorgt mit Stücken von Kurt Weill, George Gershwin, den Comedian Harmonists und anderen für Tango- und Charleston-Arrangements, die in die Beine gehen, zwar in dieser Besetzung: Katharina Betten (Sopran-Saxofon), Olivia Alam (Tenor-Saxofon), Lena Schäfer (Alt-Saxofon) und Viktor Wagner (Bariton-Saxofon).

Jutta Seifert verkörpert „Mademoiselle Julie“. Die Schauspielerin aus Dortmund spielte in über 200 Städten bundesweit und im Ausland. Seit 1998 heißt es bei ihr: Literatur als Solo-Inszenierung an ungewöhnlichen Orten. Moderne Theaterstücke gehören ebenso zum Repertoire wie die Zusammenarbeit mit Musikern.