Auch in diesem Jahr lädt der Fischereiverein Lüdinghausen alle Bürger zu seinem traditionellen Fischertag ein. Am Sonntag (21. Juli) dreht sich von 11 bis 17 Uhr auf dem Vereinsgelände am Klutensee, Rohrkamp 29, alles um das Thema Fischerei und Gewässerschutz, heißt es in der Pressenotiz des Vereins. Dass Angeln mehr ist als „nur am Wasser zu sitzen“ soll an diesem Tag allen interessierten Mitbürgern näher gebracht werden.

Aufregende Wasserwelten unter dem Mikroskop

Insbesondere die Bedeutung und Verantwortung der Fischerei im Umgang mit der Natur und die damit verbundenen Problemstellungen stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Die Experten des Fischereivereins stehen bei Fragen zur Verfügung. Unter anderem besteht die Möglichkeit, kostenlos Proben von Teich- und Brunnenwasser untersuchen zu lassen. Kinder und Erwachsene können im vereinseigenen Labor aufregende Wasserwelten unter dem Mikroskop entdecken.

Ein betreutes Schnupperangeln für Kinder sowie Bootstouren für Entdecker auf dem Klutensee bieten vor allem auch den Kleinsten einen aufregenden Tag. Mitmachaktionen, Forscherstationen, Gewässeruntersuchungen am Klutensee und zahlreiche Infos runden das Angebot ab.

Fischbrötchen und kühle Getränke

Frisch geräucherte Forellen, erlesene Fischgerichte, Fischbrötchen, Kaffee, selbst gebackener Kuchen und kühle Getränke laden zum Verweilen und Genießen ein. Der Fischertag ist ein Familientag, heißt es abschließend in dem Pressetext des Vereins