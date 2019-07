Zum 21. Mal veranstaltet der Heimatverein Seppenrade am Wochenende (20./21. Juli) den Sommermarkt im Rosengarten. Es werden 45 Verkaufsstände privater und gewerblicher Aussteller vertreten sein. Das Angebot reicht von Garten-Accessoires, Schmuck, Tüchern, Taschen, Mode über Holzspielzeug und Floristik bis zu Keramik und Bildern. Der kulinarische Teil ist mit Bauernhofeis, Crepes und Poffertjes, Imbiss, frisch gebackenem Brot, Gewürzen, Honig, Produkten um die Olive sowie Kaffee und Kuchen so vielseitig wie noch nie in den vergangenen Jahren, schreibt der Heimatverein. Der Eintritt für den Sommermarkt beläuft sich auf 2,50 Euro. Der Erlös wird für einen Kräutergarten im Rosengarten, ein grünes Klassenzimmer und eine insektenfreundliche Bepflanzung auf der Südseite des Rosengartens verwendet, teilt der Heimatverein mit.

Zum Thema Der Sommermarkt findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Rosengarten statt. ...