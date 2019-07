„Danke . . . und tschüss“: Mit einfachen Worten verabschiedeten die Kinder des städtischen Kindergartens Emkum jetzt bei einem Fest ihre Leiterin Gabriele Auffenberg und Erzieherin Doris Suschinski in den Ruhestand. Zunächst wurden die beiden mit einem Spalier begrüßt. 25 Jahre leitete Auffenberg die Einrichtung und bereitete tausende Kinder auf das Leben vor. Mit Suschinski arbeitete sie 23 Jahre lang zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Das ist eine unglaublich lange Zeit“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert.

Er betonte, dass die Frauen immer zur Stelle gewesen seien und sich mit großer Hingabe um jedes einzelne Kind gekümmert hätten. Gemeinsam mit dem Beigeordneten Matthias Kortendieck überreichte er Auffenberg und Suschinski Blumen. Mit einem auf sie umgedichteten Lied wurde die große Leistung der beiden Erzieherinnen von der gesamten Kita gewürdigt. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Kolleginnen und Eltern vergossen beim Abschied manche Träne. Ein Zeichen dafür, wie beliebt die beiden künftigen Ruheständlerinnen bei Klein und Groß waren, heißt es in dem Pressetext weiter.