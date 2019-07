Die inzwischen 28. Tour de Ruhr der ISOR ist jetzt in Hattingen ausgetragen worden. Die Initiative Solarmobil Ruhrgebiet wurde 1989 in Dortmund gegründet. Seit dieser Zeit ist das Autohaus Rüschkamp Förderer der ISOR und nimmt mit den jeweils aktuellen Elektroautos teil oder veranstaltet die Touren mit. Bernd Lieneweg , seit vielen Jahren ehrenamtlicher „Werksfahrer“, Blogger einer Elektroautoseite, und selbst seit 20 Jahren „elektrisch“ unterwegs, fuhr zum Basislager der E-Fahrer auf dem Ruhr-Campingplatz.

Bei einer ISOR-Rallye mussten zunächst etliche attraktive Ziele angesteuert werden, unter anderem das LWL-Museum Henrichshütte. „Die Technik-Begeisterten Elek­tromobilisten interessierten sich besonders für den letzten gewaltigen Hochofen, ein herausragendes Kulturdenkmal des Ruhrgebiets“, heißt es dazu in einem Pressebericht. Zum Mittagessen wurde das Wasserschloss Haus Kemnade angesteuert.

Fachsimpeln über „Watt ihr Volt“

Am Nachmittag war der Herminghauspark in Velbert Ziel. Mit einem Abendessen auf der Burg Blankenstein in Hattingen klang der offizielle Teil aus. Auf dem Campingplatz schließlich wurde noch bis tief in die Nacht gefachsimpelt über „Watt ihr Volt“, heißt es in dem Bericht weiter. „Bei der Tour de Ruhr treffen sich Veteranen aus der Gründerzeit der ISOR, es kommen aber auch ,elektrische Neulinge‘ und solche, die es werden wollen“, informiert der Pressebericht über die Zusammensetzung der Gruppe. „Eine bessere Informationsquelle gibt es nicht, und jedes Auto kann Probe gefahren werden.“ Das Spektrum sei groß: Bei der ISOR sieht man den alten CityEL aus den 1980er Jahren sowie den frisch ausgelieferten Tesla. Der Ausklang der Tour de Ruhr fand traditionsgemäß in einer Eisdiele statt.