„Wir helfen leben“ lautet das Motto, unter dem der Verein „Läuferherz“ seinen mittlerweile achten Münsterland-Sternlauf für das Kinderkrebszentrum des Universitätsklinikums Münster am Samstag (27. Juli) im ganzen Münsterland veranstaltet. Rund 120 000 Euro sammelten die fast 5000 Starter bisher. Der Lauf steht unter der Schirmherrschaft von Regierungspräsidentin Dorothee Feller , selbst eine begeisterte Läuferin.

Das Kinderkrebszentrum in Münster ist eines der größten in Deutschland und nimmt Jahr für Jahr 110 bis 130 Kinder und Jugendliche mit neu diagnostizierten Krebserkrankungen aller Art auf. Sie kommen aus einem sehr großen Einzugsgebiet, einige auch aus dem Ausland, und bleiben meist über Jahre in stationärer und ambulanter Betreuung der Klinik.

Gerät zur Zellerneuerung

Der „Verein zur Förderung krebskranker Kinder Münster“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den krebskranken Kindern und Jugendlichen die lange Zeit der Behandlung mit ihren großen körperlichen und seelischen Strapazen erträglicher zu gestalten. Durch den Sternlauf wird der Verein finanziell unterstützt, wo es nötig und möglich ist. Seit kurzem verfügt die Station über ein neues Gerät zur Zellerneuerung, das dort als „Wunderkind“ bezeichnet wird und dessen enorme Anschaffungskosten ausschließlich aus Spenden getragen werden.

Für die heimische Läuferszene ist die Route Süd (76 Kilometer) bestimmt, die von Hamm nach Münster führt, wo alle Teilnehmer der fünf Strecken gegen 19 Uhr auf dem Leonardo-Campus erwartet werden. Der Start in Hamm erfolgt um 7.45 Uhr. In gemäßigtem Tempo geht es um 10.15 Uhr in Werne ab dem historischen Rathaus nach Südkirchen, von dort um 11.45 Uhr von der St.-Pankratius-Kirche nach Nordkirchen, dort um 12.20 Uhr ab der St.-Mauritius-Kirche in Richtung Lüdinghausen. In der Steverstadt starten die Teilnehmer um 13.40 Uhr ab St. Felizitas über elf Kilometer nach Senden, wo es ab St. Laurentius über Albachten nach Münster geht. An allen Etappenorten werden die Läufer von den örtlichen Kolpingsfamilien mit Erfrischungen versorgt. Es wird keine Startgebühr erhoben, aber um eine Spende für die Kinderkrebshilfe Münster gebeten.