„Naturlandschaften“ lautete das zurückliegende Thema der VHS-Fotokunst-AG Lüdinghausen. Ein Teil der Ergebnisse sei nun im St.-Marien-Hospital in Lüdinghausen für sechs Monate ausgestellt, ein anderer Teil werde wieder im gleichen Zeitraum im Franziskus-Hospital in Münster zu sehen sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Für das nächste Halbjahr hätten sich die Mitglieder entschieden, sich verstärkt mit dem Thema „Spiegelung“ fotografisch auseinanderzusetzen.

Sehr erfreut zeigt sich der Club über die sehr gute Resonanz der zurückliegenden Ausstellung in den Kaktus-Kunsträumen. „Es wurden viele Gespräche über das Fotografieren wie über die ausgestellten Motive geführt, das Oberziel ,Foto im Dialog‘ wurde seinem Anspruch voll gerecht“, heißt es weiter. Neben der Beschäftigung mit dem Halbjahresthema will der Club laut Mitteilung im Herbst den architektonisch modernen Bahnhof in Lüttich/Belgien besuchen und versuchen, ihn fotografisch einzufangen.