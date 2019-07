Mehr als nur ein Frühstück

Die positive Resonanz am Sonntagvormittag machte auch in diesem Jahr wieder deutlich, wie sehr der alljährliche Bürgerbrunch mittlerweile zu einem Erfolgsmodell geworden ist. Rund 200 Besucher waren der Einladung der Bürgerstiftung gefolgt, die zum dritten Mal den Brunch auf dem Marktplatz veranstaltete.

Mit 30 Tischen gab es jede Menge Platz für Lüdinghauser, die genau wie Bürgermeister Richard Borgmann und seine Familie, einen sommerlichen und kulinarischen Vormittag verbringen wollten. Für das reichhaltige Frühstücksbüfett war neben dem Café Extrablatt auch die Bäckerei Geiping verantwortlich. „Besonders gut weg geht hier der Gouda“, erklärte Christian Blazevic mit einem Augenzwinkern. Der Betriebsleiter des „Extrablatts“ freute sich über die gute Stimmung: „Es ist ruhig. Alle sind entspannt und gut drauf.“ Wer beim Beisammensein nach dem Essen einen Sekt trinken wollte, der war beim Ausschank der Firma Wilfried Reckers an der richtigen Adresse. Reckers hatte auch die Hüpfburg zur Verfügung gestellt, die von den kleinsten Gästen begeistert angenommen wurde.

Das Duo „Männerwirtschaft“ bestehend aus Jürgen Tolksdorf und Andreas Kaim präsentierte indes in der Mitte des Marktplatzes den passenden Soundtrack für den entspannten Brunch. Wie wichtig beim Bürgerbrunch die Unterstützung gemeinnütziger Projekte ist, machte Professor Dr. Norbert Lütke Entrup von der Bürgerstiftung deutlich. So werden Spenden zur Unterstützung der Tafel bei ihrem anstehenden Standortwechsel sowie zur Realisierung eines geplanten Naturlehrpfades an der Burg Vischering verwendet, der laut Lütke Entrup vor allem eines sein soll: „Zum Anfassen.“ Der erwirtschaftete Überschuss der Veranstaltung kommt schließlich der gemeinnützigen Arbeit der Stiftung zugute.

Bürgerbrunch auf dem Marktplatz 1/18 Zum dritten Mal hatte die Bürgerstiftung zum Brunch auf dem Marktplatz eingeladen und circa 200 Gäste nutzten das sommerliche Angebot. Foto: awf

Auch die kleinsten Besucher kamen voll auf ihre Kosten: Zauberer und Kinderentertainer Frank Boss, der für die jungen Gäste mit gekonnten Handgriffen Ballontiere konstruierte, machte die Runde. „Es macht Spaß hier und die Brötchen waren total lecker!“, antworteten seine jungen Zuschauer wie aus einem Munde. „Es ist einfach schön mal an so einem zentralen Ort frühstücken zu können“, war man sich auch am Nachbartisch einig. Bei Veranstaltungen wie diesen hat Boss immer jede Menge Spaß: „Die Kinder sind gut drauf und die Leute sind sehr nett.“ Bis etwa 13.30 Uhr konnten die Gäste noch einige gesellige Stunden auf dem Marktplatz verbringen und Lütke Entrup kündigte an: „Im nächsten Sommer wird es wieder einen Bürgerbrunch geben.“