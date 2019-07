Glückwünsche und andere Wünsche

Im Jahre 1989 fasste Lothar Kostrzewa-Kock den Entschluss, den ADFC in Lüdinghausen zu etablieren. Mittlerweile ist die Ortsgruppe zu einem festen Bestandteil der Steverstadt geworden und feierte am Samstag das 30-jährige Jubiläum. Trotz des durchwachsenen Wetters erschienen zahlreiche Mitglieder am Bauhaus an der Burg Lüdinghausen, um mit dem Vorstand und Bürgermeister Richard Borgmann zu feiern.

Mit dem Wunsch, selber im ADFC aktiv zu werden, gründete Kostrzewa-Kock damals die Ortsgruppe und holte sich wenig später Hajo Gerdemann zur Hilfe, um gemeinsam das Vorhaben in die Tat umzusetzen. „Der ADFC steckt noch in den Kinderschuhen“ hieß es am 23. Mai 1990 in den WN . Mit damals nur drei Mitgliedern und lediglich vier Teilnehmern bei der ersten Sonntagstour verlief die Mitgliederentwicklung zunächst schleppend. Mit einer Ausweitung des Programms schlossen sich jedoch stetig neue Fahrradinteressierte der Ortsgruppe an, sodass heute 229 Mitglieder dem Lüdinghauser ADFC angehören und hinsichtlich des Radtourprogramms nach wie vor großes Interesse zeigen.

Am Samstag begrüßte Bürgermeister Borgmann die Besucher nach der Radtour der Mitglieder rund um Lüdinghausen und zum Alpaka-Hof und der Ankunft der Sternfahrer aus den benachbarten Orten im Münsterland an der Radstation am Bauhaus und ging in seiner Rede besonders auf die Vorteile des Radfahrens ein. „Nirgendwo ist das Nützliche so sehr mit dem Angenehmen verbunden, wie beim Fahrrad fahren“, betonte Borgmann und hob zudem die Schonung der Umwelt und die Effizienz, die mit dem Radfahren einhergehen, hervor. Wenn man den Energieaufwand, den man für das Fahrradfahren benötigt, auf die Nutzung eines Auto umrechne, komme man mit dem Auto circa 300 Meter weit, während man mit dem Fahrrad mit gleicher Energie ganze 15 Kilometer zurücklegen könnte, so Borgmann. Im Anschluss an seine Rede überreichte Borgmann Kostrzewa-Kock für dessen Mühen einen Präsentkorb voller Süßigkeiten und lobte, dass der ADFC heutzutage aktiv im Alltagsleben der Stadt vertreten sei.

Kostrzewa-Kock wagte – neben den Feierlichkeiten – auch einen kritischen Blick in die Zukunft. „Wir möchten, dass der Radverkehr zukünftig einen höheren Stellenwert bekommt. Oftmals wird er in Planungen nicht ausreichend berücksichtigt“, so der Gründer der Ortsgruppe. Im Gebäude des Bauhauses konnten die Besucher außerdem selbst Anregungen und Wünsche aufschreiben, die an die Stadt oder den ADFC selbst gerichtet sind. So gibt es unteranderem den Wunsch einer Fahrradstraße zwischen Wilhelmstraße und dem Kreisverkehr am EDEKA-Parkplatz und die Aufforderung nach mehr Rücksicht von Autofahrern. Für die jungen Besucher gab es zudem verschiedene Spiele, Groß und Klein konnten sich bei der Preisverlosung über zahlreiche Gewinne freuen – gemeinsam mit den Sternfahren.