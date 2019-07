Lüdinghausen -

Vor einem Jahr erfolgte der erste Spatenstich, jetzt biegt die Kino- und Supermarktbaustelle auf die Zielgerade ein. Die Rohbauarbeiten der beiden Gebäude sind so gut wie abgeschlossen, das erste soll bereits im September an den Betreiber des Rewe-Marktes übergeben werden. Die Zufahrt zu dem Komplex an der Konrad-Adenauer-Straße erfolgt nun doch anders, als ursprünglich geplant.