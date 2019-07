„Erwachsen werden“ – das war jetzt das Thema einer besonderen Fortbildung im Leohaus in Olfen. Ausrichter und zugleich Ideengeber ist Lions-Quest Deutschland, die damit ein „Lebenskompetenzprogramm für junge Menschen“ ins Leben gerufen haben und seit Jahren dazu an vielen Schulen mehrtägige Seminare anbieten. Geschult werden aber nicht Kinder, sondern Lehrkräfte, heißt es in einer Pressemitteilung des Lions Clubs Lüdinghausen.

„Die Lebenswelt Schule stellt in erheblichem Maße die Weichen für die Zukunft unserer Kinder. Neben den vielen schulischen Inhalten geht es aber auch darum, die Schülerinnen und Schüler in Sachen Lebens- und Sozialkompetenz, Empathie und Demokratieverständnis und interkulturelle Kompetenz zu unterstützen. Lehrerinnen und Lehrer nehmen auf die Wertebildung großen Einfluss und sollen in ihrem wertvollen Tun unterstützt werden“, wird Helmut Kortekamp , Lions-Quest-Beauftragter für den Lions Club Lüdinghausen, in dem Pressetext zitiert.

Als ehemaliger Schulleiter ist er von dem Seminar-Programm und den nachhaltigen Wirkungen überzeugt. „Dem Lehrpersonal werden im Rahmen dieser Fortbildung konkrete Instrumente an die Hand gegeben, wie sie das Selbstvertrauen und die Kommunikationsfähigkeit der Kinder stärken, wie Kontakte und positive Bindungen aufgebaut und gepflegt werden können, wie gerade Kinder Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag angemessen begegnen können, um konstruktive und gewaltfreie Lösungen für Pro­blemstellungen zu finden.“

Zwölf Klassenlehrer der sechs Eingangsklassen des Schuljahres 2019/2020 der Wolfhelm-Gesamtschule Olfen-Datteln nutzten diese Fortbildung. Mit im Boot waren auch drei Lehrkräfte der Profilschule Ascheberg sowie neun Lehrer des Paulinum-Gymnasiums Münster. „Ein tolles Angebot, an dem ich 2008 selbst teilgenommen und von dem ich viel für mich und die Schülerinnen und Schüler mitgenommen habe“, so der Leiter der Wolfhelm-Gesamtschule, der Lüdinghausen Dr. Jerome Biehle.

Finanziert durch Adventskalender-Verkauf

„Die Rückmeldungen auf diese besondere Fortbildung sind durchgehend positiv. Ein Grund für den Lions Club Lüdinghausen, sich auch weiter im Sinne unserer Kinder mit diesem Thema zu beschäftigen und die Fortbildungen zu finanzieren“, so Kortekamp. Die Seminarkosten von 200 Euro pro Person werden dabei komplett vom Lions Club Lüdinghausen getragen. „Wir erzielen in jedem Jahr etwa 30 000 Euro Gewinn durch den Verkauf unseres Adventskalenders. Dieses Geld stecken wir zu 100 Prozent in die Jugendarbeit. Die Kostenübernahme dieser Lehrerfortbildungen ist mit 5000 Euro jährlich Teil dieser Investitionen in die Zukunft unserer Kinder.“