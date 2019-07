28 Burgfreunde aus Lüdinghausen waren jetzt zu Gast auf Schloss Vornholz in Ostenfelde (Kreis Warendorf). Es wurde im 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt und war zunächst Sitz der Ritter von Ostenfelde, heißt es in einem Pressetext der Burgfreunde. Im 17. Jahrhundert kaufte der damalige Oberbefehlshaber aller Münsterischen Truppen, Dietrich Hermann von Nagel, das Wasserschloss, das in den folgenden Jahrzehnten mehrfach an- und umgebaut wurde.

Von der Schlossführerin Maria Kalthöner, die fast ihr gesamtes Berufsleben auf der Anlage verbrachte und auch heute noch ehrenamtlich dort tätig ist, erfuhren die Gäste viel Interessantes über die Entstehung bis zur Nutzung in den vergangenen Jahren. So wurde Schloss Vornholz in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wegen der großen Reitturniere mit internationaler Beteiligung, die der damalige Besitzer Clemens Freiherr von Nagel-Doornick veranstaltete, über die Grenzen Deutschlands bekannt.

Bekannter Zeitgenosse

Ein anderer bekannter Zeitgenosse aus dem Umfeld des Schlosses war der Mathematiker Karl Weierstraß, der einige Jahre seiner Kindheit in Ostenfelde verbrachte. Über diesen außergewöhnlichen Wissenschaftler berichtete Burgfreund Willi Sternemann, der durch seine Kontakte nach Ostenfelde die diesjährige Vereinsfahrt in das eigentlich nicht für Besucher geöffnete Schloss überhaupt erst möglich machte.