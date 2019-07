Einen neuen Höchstwert für Lüdinghausen meldete Hugo Kleuter am Donnerstag: Um 15.50 Uhr hatte der Landwirt an der Wetterstation, die er in der Bauerschaft Brochtrup ehrenamtlich für den Deutschen Wetterdienst (DWD) betreibt, 38,7 Grad gemessen. „Das ist Wahnsinn“, so seine Reaktion. Der zuvor höchste an der seit August 2004 bestehenden Station gemessene Wert waren 38,1 Grad am 7. August 2018. Ob es im August des Hitzesommers 2003 an der Station noch heißer war, darüber lässt sich nach Angaben des DWD nur spekulieren. Denn zwischen September 1995 und August 2004 hatte es keine Station gegeben. Zuvor – ab 1950 – waren 35,2 Grad am 11. Juli 1959 als Rekordtemperatur in Lüdinghausen gemessen worden.-ae-