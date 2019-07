Ungewohnte Klänge hörten zufällig vorbei kommende Besucher jetzt im Gewölbekeller der Burg Lüdinghausen: „Pollom, pollom, pollom, . . . , miau, miau, mi-ihhh“. So klang es, als Ina Niehaus und Brigitte Scharinger-Brill für die Burgfreunde im Rahmen des Ferienprogramms Märchen aus aller Welt vortrugen.

Die Kinder, aber auch die Erwachsenen machten begeistert mit. „Das ist das Beste, was einem Märchenerzähler passieren kann: Zuhörer, die wirklich gut zuhören können und einfach mit in das Märchen hinabtauchen“, wird Niehaus in einem Pressetext der Burgfreunde zitiert.

Gemeinsames Singen

Das letzte Märchen handelte von einem Kloß, der nicht gegessen werden wollte. Da stimmten alle in den Gesang des Kloßes mit ein: „Bin ein Kloß, ein schöner Kloß . . .“