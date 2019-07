Lüdinghausen -

Von Anne Eckrodt

Tierschützer waren am Wochenende wieder an der Burg Vischering im Einsatz und bargen erneut über 20 tote Wasservögel aus der Gräfte. 15 Tiere konnten sie lebend aufgreifen und an eine Pflegestelle übergeben. Bereits in der vergangenen Woche waren mehr als 20 Wasservögel verendet. Die Ursache ist noch nicht geklärt.