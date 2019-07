Langweilig wird’s im Torhaus nie

Wie sehr die Burg Vischering vor allem seit der Regionale in der Steverstadt zum Anziehungspunkt schlechthin geworden ist, macht bereits ein kurzer Blick auf die Besuchermassen vor dem Tor oder den vollen Parkplatz deutlich. Und auch dieser Sonntag ist da keine Ausnahme. „Sonntag ist immer Großkampftag“, weiß Markus Kleymann vom Kulturamt des Kreises Coesfeld, der das stete Kommen und Gehen der Besucher genau im Blick hat.

Erste Anlaufstelle ist das Torhaus an der Klosterstraße, wo heute Brigitte Sasse-Holzhinrich für den Empfang der Gäste zuständig ist. Von Tickets über Informationen bis hin zu Spielzeug und Souvenirs sind Sasse-Holzhinrich und ihre Kolleginnen auf alle Wünsche der Touristen vorbereitet. Die haben zum Teil weite Anfahrtswege hinter sich und müssen oft auf Englisch beraten werden. „Wir haben viele internationale Gäste, die vor allem aus den Nachbarländern kommen“, weiß Sasse-Holzhinrich. Vor allem die Niederlande sind dabei stark vertreten.

Doch das Einzugsgebiet der Burg Vischering geht weit über Europa hinaus: „In den vergangenen anderthalb Jahren hatten wir Besucher aus 60 Ländern“, erzählt Kleymann. Und Sasse-Holzhinrich ergänzt: „Heute waren zum Beispiel schon viele Gäste aus China da.“ Darauf hat sich das Team eingestellt und hält Informationsmaterial in mehreren Sprachen bereit. Die Besucher erkundigen sich oft nach umliegenden Attraktionen, planen ihre weitere Route und sind immer auf der Suche nach Aktivitäten. „Die Leute holen sich Anregungen, und da muss man sich hier auskennen“, weiß die Lüdinghauserin Sasse-Holzhinrich, die darauf aufgrund ihres Heimvorteils bestens vorbereitet ist.

Der Ticketverkauf boomt an diesem Sonntag. Bis zum frühen Nachmittag werden allein im Torhaus 186 Eintrittskarten verkauft. „Durch die Kasse hier wollen wir die Vorburg entlasten und die Besucherströme aufteilen“, erklärt Kleymann. Da sich die Besucherzahl seit der Regionale vervielfacht hat, kann Sasse-Holzhinrich eines mit Gewissheit sagen: „Langweilig wird es hier nie, aber genauso wollen wir es ja auch.“

Ebenso gut wird der Museumsshop angenommen, der Souvenirs mit Bezug zur Burg und zur Steverstadt anbietet. Vom Vischering-Puzzle bis zur in Kooperation mit dem Gut Forstmannshof entstandenen Schnapskollektion finden die Besucher hier Mitbringsel voller Lüdinghauser Lokalkolorit. „Der Renner sind die Sachen von Frantz Wittkamp“, berichtet Sasse-Holzhinrich und deutet auf die Postkarten und Bücher des Lüdinghauser Künstlers. Auch in Sachen Waffen ist die Burg bestens gerüstet, wobei nicht nur die Kinder Spaß an den Holzschwertern haben, wie Sasse-Holzhinrich mit einem Augenzwinkern betont: „Die nehmen auch die Väter gerne mal in die Hand.“

Wer aus Richtung des Parkplatzes kommt, der findet zuallererst den Weg zum Torhaus. „Das kann man nicht verfehlen“, meint Thomas Schwarz, der mit seiner Familie in Richtung Burg Vischering spaziert. „Die Burg besichtigen, vielleicht etwas für die Kinder kaufen – und dann wollen wir weiter zu den anderen Burgen“, fasst der Dortmunder die Pläne für den Tag zusammen, bei deren Umsetzung Sasse-Holzhinrich der Familie sicherlich zur Seite stehen wird.