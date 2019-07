Über 800 Läufer trotzten der großen Hitze am Samstag, als sie sich für krebskranke Kinder auf den Weg von Hamm, Stadtlohn, Rheine, Lippborg und Liesborn zum Campus der Uni in Münster machten. Eingeladen hatte der Verein „Läuferherz“, der bereits zum achten Mal den Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe Münster ausrichtete.

„Trotz der Hitze gab es keinen Zwischenfall. Die Teilnehmer sind von uns gut versorgt worden“, sagte Organisator Jürgen Jendreizik, der beim großen Finale in Münster einen ersten Scheck von 10 593 Euro an Prof. Dr. Claudia Rössig, Leiterin der Kinderonkologie am UKM , und Eberhard Pinz, Gründer der Kinderkrebshilfe, überreichte.

Verpflegung durch die Kolpingsfamilien

Jendreizik hob auch das Engagement der vielen Kolpingsfamilien hervor, die an den einzelnen Etappenorten die Läuferschar mit Getränken und einem Imbiss versorgten. Auf der Route Süd von Hamm nach Münster war das Pfarrheim St. Felizitas eine Station. Hier schlossen sich Sportler vom Lauftreff Lüdinghausen der Gruppe auf dem Weg nach Münster an.