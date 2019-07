Am Freitagabend sowie am Samstagmorgen hatte der Hegering Lüdinghausen-Seppenrade alle Revierinhaber und deren Gäste zu einer gemeinsamen Fuchsaktion eingeladen. Diesem Aufruf folgten 50 Teilnehmer, die sich im Anschluss an den Fuchsansitz am Samstagmorgen zum gemeinsamen „Strecke legen“ am Forstmannshof Böcker einfanden. „Obwohl nur drei Füchse zur Strecke kamen, sah man nur zufriedene Gesichter“, schreibt der Hegering in einer Pressemitteilung.

Hegeringleiter Stephan Niesert dankte in einer kurzen Ansprache allen Revierinhabern für die rege Teilnahme. Eine Aktion, die man in den folgenden Jahren gerne fest im Kalender einplanen möchte. Nachdem die Jagdhornbläser die Strecke verblasen hatten, folgten alle Jäger dem Signal „zum Essen“ und ließen den Morgen bei einem Frühstück im Gewölbekeller des Forstmannhofs ausklingen.

Gründe für die Bejagung

„Die Hege beim Raubwild, speziell beim Fuchs, dient dem gemeinsamen Interesse von Land- und Forstwirten, den Bürgern und den Jägern. Nur eine Regulierung der Wilddichte dieser Art auf ein tragbares Gleichgewicht kann im Interesse aller sein“, erläutert der Hegering in seinem Pressetext die Gründe für die Bejagung des Fuchses. Ein Überbestand im Besatz des Fuchses bewirke ein sinkendes Immunsystem innerhalb der Art. Gebe es zu viele Füchse, steige die Anfälligkeit für Seuchen, wie zum Beispiel Räude, Tollwut und Innenparasiten wie dem tödlichen Fuchsbandwurm. Durch solche Seuchen und Parasiten des Fuchses seien nicht nur Haus- und Nutztiere, sondern auch Menschen bedroht. „Vor allem durch kontinuierliche und waidgerechte Fuchsbejagung gilt es, Bestände zu regulieren und Seuchenzüge durch Überbesätze zu vermeiden“, schreibt der Hegering.