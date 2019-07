In einer lauen Sommernacht den Klängen irischer Musik lauschen und mit dem Duft von frischgegrillten Whiskeysteaks in der Nase ein frisch gezapftes irisches Guiness genießen. So stellt sich die Interessengemeinschaft Struck die diesjährige Auflage des von ihr ausgerichteten Irischen Abends vor, wie sie in einer Ankündigung schreibt. Auf der Bühne steht dabei am Samstag (3. August) das Duo Glengar aus Dülmen.

Mit ihren Geschichten aus irischen Pubs entführen die beiden Dülmener Fritz Wesemann und Paddy Schmalöer ihr Publikum auf die „grüne Insel“, schreiben die Organisatoren. Das Duo musiziert bereits seit 20 Jahren zusammen, steht sowohl für traditionelle irische Musik als auch für gefühlvolle Balladen und schmettert Lieder zum Mitsingen.

Jahrelange Bühnenerfahrung

Beide Musiker haben auch schon jahrelange Bühnenerfahrung in anderen Bands gesammelt und sich während der Aufenthalte auf der „grünen Insel“ vom „Irish Virus“ infizieren lassen. „Das gibt den Live-Acts den richtigen Kick. Glengar spielt auf alten traditionellen irischen Instrumenten den Irish Folk so, wie er in Irland auch in den Pubs gespielt wird. Und jeder darf und soll mitmachen“, heißt es abschließend in der Konzert-Ankündigung der Interessengemeinschaft Struck.