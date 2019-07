Lüdinghasuen -

Einige Bürger in der Innenstadt sowie in den angrenzenden Wohngebieten brauchten viel Geduld: Erst um 23.14 Uhr waren die letzten Haushalte am Montag wieder mit Strom versorgt. Verursacht hat den stundenlangen Ausfall eine „Bodenrakete“ bei Arbeiten für den Breitbandausbau der Deutschen Glasfaser.