Notbetrieb bei Kerzenlicht

Der Stromausfall am Montagnachmittag und -abend legte die Lüdinghauser Innenstadt quasi lahm. Gaststätten mussten schließen, Einzelhändler konnten ihre Kunden nicht bedienen. Die erzwungene Ruhephase galt jedoch nicht für Thomas Langer . „Bis etwa 18.30 Uhr“, so der Inhaber eines Fernsehfachgeschäfts war er auf den Beinen, um die Geräte von Kunden wieder auf Trab zu bringen. Noch am Dienstagvormittag erhielt er „14 bis 15“ Kundenanfragen per Telefon.

Auch die Mitarbeiter der Elektrogesellschaft Gedike und Döpper waren unterwegs, um Geräte von Apotheken, Zahnarztpraxen und weiteren Betrieben wieder flott zu bekommen – von Kompressoren über Alarmanlagen bis hin zu EDV-Servern ohne eigenen Generator, so Geschäftsführer Alexander Overhaus.

Die Innenstadt war wie ausgestorben – die meisten Gaststätten hatten frühzeitig geschlossen – so wie das Eiscafé San Remo, das um 18 Uhr dicht machen musste, weil das Eis hinwegschmolz. Oder das Café Extrablatt, das gegen 19.30 Uhr nachzog. „Wir konnten die Getränke nicht mehr sehen, die wir servieren wollten“, so Mitarbeiter Özkan Basaran. Die nächsten eineinhalb Stunden nutzten er und seine Kollegen, um sauberzumachen – beim Licht von Handylampen. Auch die Pizzeria da Beato machte früher dicht. Die Kollegen der Tapas-Bar Caribello retteten sich mit Kerzenlicht über die Runden. Ein Paar saß drinnen, ein halbes Dutzend weiterer Gäste draußen an den Tischen – bei kalten Gerichten und noch kühlen Getränken.

Glück im Unglück hatte Mene Uhlenkott , Betreiberin des Hotels zur Post. Das Restaurant hatte Ruhetag, doch der Hotelbetrieb natürlich nicht. „Das ganze Haus war dunkel“, so Uhlenkott, die den Betrieb mit Kerzen notdürftig am Laufen hielt. Die Gäste setzten sich vor das Haus, wo es nicht ganz so dunkel war.

Dass mit dem Strom auch die Kassensysteme und die Kühlung ausfielen, war für die betroffenen Lebensmittelhändler das größte Problem. Als klar war, dass nichts mehr gehen würde, schickten die Mitarbeiter von Edeka Wiewel ihre Kunden nach Hause und sicherten die Ware. Die mobilen Truhen wurden leergeräumt und alles in die Kühlhäuser gepackt, die von da an erstmal geschlossen blieben. „Wir haben Kontakt zum Anbieter aufgenommen, der hergekommen ist und ein Notaggregat aufgebaut hat“, berichtete Marktleiter Martin Schwering. So war der Lebensmittelhandel nur eine gute Stunde komplett ohne Strom. „Die Ware konnte gerettet werden, der Umsatz war weg“, bilanzierte Schwering, nahm die Situation aber recht gelassen. „Das hat schon weh getan, aber es war höhere Gewalt.“

Auch das Reformhaus Niemeyer musste früher schließen. „Das war das erste Mal seit 38 Jahren, dass wir den Laden vor 18 Uhr zugemacht haben“, ließ Inhaber Wolfgang Niemeyer wissen. Er kam noch einmal zurück ins Geschäft, als der Strom wieder floss, und überprüfte die Kühlung. „Wir hatten große Sorge, dass etwas verdirbt. Aber zum Glück war noch alles im grünen Bereich.“

Medikamente, die gekühlt werden müssen, lagerte die Markt-Apotheke kurzerhand aus. Problematischer war: „Bestellungen konnten nicht abgewickelt werden“, informierte Apothekerin Sabrina Schwertmann. „Arzneimittel, die am nächsten Tag gebraucht wurden, waren nicht da.“

An der Shell-Tankstelle an der Sendener Straße fiel nicht nur die Kühlung aus, auch die Zapfsäulen waren vom Stromausfall betroffen, genau wie das Kassensystem. „Es konnten maximal die Kunden, die eine Packung Zigaretten oder eine Tüte Chips kaufen wollten, mit Taschenrechner und manueller Kasse bedient werden“, sagte Cornelia Wolber von der Shell-Pressestelle.