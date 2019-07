Die Freiwillige Feuerwehr musste am Dienstagabend gleich zweimal ausrücken. In Waldgebieten am Schwarzen Damm sowie in der Bauerschaft Ermen stand jeweils eine Fläche von rund 100 Quadratmetern in Flammen, teilte Wehrführer Günter Weide gegenüber den WN mit. Die Feuer waren zwar schnell gelöscht, dennoch appellierte Weide an die Bevölkerung, aufgrund der extremen Trockenheit besonders vorsichtig zu sein. „Ich habe in den vergangenen Tagen beobachtet, dass Leute Unkraut abflämmen. Das ist derzeit extrem gefährlich und kann schnell gravierende Folgen haben“, machte der Wehrführer deutlich. Dazu reiche ein Blick nach Dülmen: Dort habe das Abflämmen kürzlich einen Großbrand verursacht.