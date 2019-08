Eigentlich keine große Sache, so eine Zufahrt zum Parkplatz vom neuen Kino- und Supermarktkomplex an der Konrad-Adenauer-Straße anzulegen. Allerdings kostete die Baustellenampel, die den Verkehr auf der viel befahrenen Straße zwei Wochen lang regelte, vor allem im Berufsverkehr eine Menge Nerven. Damit ist jetzt Schluss. Nachdem die letzten Fahrbahnmarkierungen abgetrocknet waren. wurde die Strecke am Donnerstagnachmittag wieder in beiden Richtungen für den Verkehr freigegeben.