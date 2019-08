Am späten Freitagnachmittag ist ein 86 Jahre alter Mann aus Lüdinghausen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein 80-jähriger Dülmener befuhr demnach die Dülmener Straße in Richtung Dülmen, als der Lüdinghauser zu Fuß die Dülmener Straße überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Lüdinghauser schwere Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.