Lüdinghausen

Was ist der Vorteil, an so einem Objekt zu üben?

Günter Weide : Es ist wie im Ernstfall. Wir brauchten hier keine Rücksicht auf die noch möblierten Räumlichkeiten zu nehmen. So konnten die Kameraden Türen aufbrechen, die in Hotels ja meistens abgeschlossen sind. Das konnten wir hier sehr gut üben.

Wie waren Sie mit dem Ablauf der Übung zufrieden?

Weide: Diese Übung ist sehr ruhig und konzentriert verlaufen. So sollte es immer sein.