„Wir sind enttäuscht und ratlos“

Auch Karl-Heinz Wiedau und seine Frau zählen seit Jahren zu den regelmäßigen Besuchern des Bades. „Als wir von der Schließung erfahren haben, waren wir geschockt“, sagt der 77-Jährige, der die Wassergymnastikkurse von Salvea nutzt. „Gerade bei Rückenproblemen ist die Bewegung in dem entschieden wärmeren Wasser hier sehr wohltuend“, weiß der Lüdinghauser. Daher reagiert er auch eher verhalten auf das Angebot von Salvea, künftig Gymnastikkurse „auf dem Trockenen“ zu buchen. „Die können das, was bislang im Bewegungsbad angeboten wird, nicht ersetzen“, ist Wiedau überzeugt.

Einfach so hinnehmen wollen die KFD-Frauen die Entscheidung, das Bad zu schließen, nicht. Die Gruppen seien gerade dabei, einen Protestbrief an das Krankenhaus zu schreiben, erzählt Ritter . Parallel hat sie bereits ihre Fühler ausgestreckt, um nach Ausweichmöglichkeiten zu suchen. Doch das gestaltet sich schwierig. „Die wenigen Bäder, die es im Umkreis noch gibt, sind bereits stark frequentiert“, schildert Ritter ihre bisherigen Erfahrungen. Das Klutensee-Bad sei verpflichtet, zunächst die Schulen unterzubringen und könne erst danach sehen, was noch an Kapazitäten frei sei. Ähnliches habe sie auch von anderen Bädern gehört. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.