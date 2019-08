Die Vorbereitungen für das Schützenfest der Gemeinschaft Mühlenpaot laufen auf vollen Touren und der Vorstand macht schon jetzt auf das große Fest aufmerksam, heißt im Pressetext der Gemeinschaft. Gefeiert wird vom 29. August (Donnerstag) bis zum 1. September (Sonntag) im Festzelt auf dem Platz der Mühlenpaot. Der Donnerstag (Übungsabend) gehört den Schützenschwestern und Schützenbrüdern. Am Freitag findet ein Menschenkicker-Turnier statt. Gruppen und Vereine können sich noch bis zum 16. August unter sa-brue@outlook.de anmelden. Samstags ist der große Festumzug mit anschließendem Königsschießen und am Abend ist Party für alle mit der Live-Band „Valentino“. Der Höhepunkt ist dann der Sonntag. Der fängt mit einem ökumenischen Gottesdienst an. Danach beginnt der Frühschoppen mit buntem Unterhaltungsprogramm. Alle Mitglieder und Gäste sind eingeladen.