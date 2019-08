Es sei eine der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen für die Region, werde in der Öffentlichkeit aber leider recht wenig wahrgenommen – so beschreibt die Stadt in einer Pressemitteilung den Flugplatz Borkenberge. Bürgermeister Richard Borgmann und Wirtschaftsförderer Stefan Geyer besuchten ihn jetzt, um mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Nach Erläuterungen zum Segelflug-Sport und einer Besichtigung des Geländes sprachen die Vertreter der Stadt mit Hans Pixa, dem ehemaligen Landrat des Kreises Coesfeld und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Borkenberge-Gesellschaft, dem Vorstandsvorsitzenden Jürgen Hahne und seinem Vertreter Florian Weber darüber, wie sich der Flugplatz mehr in die Aufmerksamkeit der Bürger rücken lässt.

Die Borkenberge-Gesellschaft setzt sich aus neun Vereinen zusammen, deren Interessen von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand vertreten werden. Zum Flugplatz gehören ein luftfahrttechnischer Betrieb, eine private Flugschule und das Flugplatz-Café. Es ist der einzige Flugplatz in Deutschland, der von Vereinen betrieben wird. Trotzdem gilt auch hier die Verkehrspflicht. Das bedeutet, dass der Flugplatz an allen Tagen im Jahr offen gehalten werden muss. „Der Kontrollturm muss jeden Tag besetzt sein, egal welches Wetter herrscht“, wird Hahne in dem Pressetext zitiert. Nur zwischen Weihnachten und Neujahr ist der Flugplatz geschlossen. Um dies zu bewerkstelligen, sind viele geschulte Mitarbeiter, großes ehrenamtliches Engagement von Seiten der Vereine und viel Koordinationsarbeit nötig. Das etwa 70 Hektar große Areal muss jeden Tag gepflegt werden.

Die Runde tauschte sich darüber aus, welche Rolle der Flugplatz im Naturpark Hohe Mark spielt und in Zukunft spielen könnte. Auch die Funktion für den Tourismus wurde besprochen. Borgmann sei der Ansicht, dass der Freizeitwert des Flugplatzes inmitten der reizvollen Heidelandschaft des Naturerbes Borkenberge stärker in den Mittelpunkt gerückt werden müsse, heißt es in dem Pressetext. Er betonte außerdem den großen Einzugsbereich des Flugplatzes und möchte nun mit Bürgermeisterin Elisabeth Stremlau aus Dülmen und Bürgermeister Bodo Klimpel aus Haltern am See ins Gespräch kommen. Da der Flugplatz Borkenberge im südmünsterländischen Städtedreieck der drei Orte liegt, könne man gemeinsam überlegen, „wie wir den Flugplatz mehr in den Fokus der breiten Öffentlichkeit rücken können“.