Zu einem Trip im Schwalm-Nette-Tal hatte der ADFC Lüdinghausen bereits Mitte Juli eingeladen, die Nachfrage war allerdings so groß, dass die Veranstaltung nun noch einmal wiederholt wurde. Die Tourenleiter Manfred Döpper , Adolf Stapel und Antonia Schlüter hatten eine Tour zusammengestellt, die das Radfahren in schöner Umgebung mit einer Theateraufführung am Abend kombinierte.

Von der Burgenstadt Brüggen am Niederrhein ging es durch das Naturschutzgebiet „de Meinweg“. Die Route führte weiter über das Schloss Torchenbroich und entlang des Flusses Schwalm zum Hariksee, bevor der Ausgangspunkt Brüggen über eine alte Bahntrasse wieder erreicht wurde. Abends wartete das Niederrhein-Theater mit der Komödie „Alles über Liebe“ auf die Radler.

Panoramablick

Am zweiten Tag fuhr die Gruppe durch den Brachter Wald in Richtung Niederlande. Kilometerlang verlief die Strecke von dort entlang der Maas mit Panoramablick auf die Felder, Wiesen und Kirschbäume zur niederländischen Gemeinde Roermond. Nach einem kurzen Streifzug durch die Stadt begaben sich die Radler zurück nach Brüggen. Ein gemeinsames Kaffeetrinken an der dortigen Burg bildete den Abschluss der 108 Kilometer langen Tour. „Alles in allem eine schöne Tour“, heißt es zum Abschluss im Pressetext des ADFC.